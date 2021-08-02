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العثور على شاب مطعون في البطن بالفيوم

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم: ريهام على
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عثر الأهالي على شخص في العقد الثاني من العمر مطعون بالبطن بسلاح أبيض "مطواه قرن غزال" بجوار مدرسة العلياء بمنطقة الصيفية القديمة في حالة يرثى لها.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامة السحلي مٱمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور الأهالي على شاب مطعون بالبطن.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة الرائد حسين فؤاد رئيس المباحث بالقسم، وتبين بإصابة شخص في العقد الثاني من العمر مطعون بالبطن بسلاح أبيض وحالتة خطيرة.

وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتوجهت سيارة الشرطة معهم لمحاولة معرفة الجاني للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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مدير أمن الفيوم طعن شاب مطعون في البطن الفيوم

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