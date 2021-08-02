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طلاب الثانوية العامة علمي يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا والتفاضل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:00 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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يؤدي طلاب الثانوية العامة، فى العاشرة صباحا، امتحان مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، فى آخر يوم بامتحانات الثانوية العامة 2021.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية 29 يوليو الماضى من امتحانات الثانوية العامة، على أن ينتهى طلاب الشعبة العلمية اليوم الإثنين من الامتحانات التى عقدت على نظام البابل شيت وفق التقييم الجديد الذى يقيس مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، وأنه  لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، بأن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

وأضافت الوزارة أنها لن تعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي، قائلة: "قد يتطلب الأمر يومان ـو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالى بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام فى ضوء النتائج النهائية.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90% أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

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الكلمات المفتاحية

طلاب الثانوية العامة شعبة علمي شعبة أدبي امتحان الجيولوجيا امتحان التفاضل والتكامل

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