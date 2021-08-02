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طقس اليوم الاثنين في البحرين حار نسبيا مع بعض السحب

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 2-8-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين 
 
أشارت نشرة الأرصاد الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين حار نسبيا مع بعض السحب أحيانا.

زكشفت أن الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا  بعد فترة الظهيرة، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

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