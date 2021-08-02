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تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:33 ص
علي ماهر حلمي
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يحل نادي برشلونة نظيره نادي ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ريال سوسيداد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
ومن المنتظر أن يبدأ برشلونة الموسم الجديد بالتشكيلة التالية..
حراسة المرمي: شتيجن.
خط الدفاع: لينجليت، بيكيه، البا، ديست.
خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، روبيرتو.
خط الهجوم: ميسي، ديباي، بيدري.
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