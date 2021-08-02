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تعرف على تشكيل ريال مدريد المنتظر في الموسم الجديد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادي ريال مدريد ضيفا على نظيره نادي ديبورتيفو الافيس ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ديبورتيفو ألافيس.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة ريال مدريد كالتالي.

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، الابا، ميندي، كاربخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس، اسينسيو.

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