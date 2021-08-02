آخر تطورات تجديد عقد ثلاثي الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى أخر ملف تطورات ملف التجديد داخل المارد الأحمر إلى كل من " عمرو السولية وعلي معلول وصلاح محسن".





وعلم موقع "الفجر الرياضي" من داخل النادي الأهلي أن مسئولى المارد الأحمر على وشك الانتهاء من كل تلك الأمور مما يجعلهم ينظرون الآن إلى ملف الصفقات.





وأشار المصدر إلى أن مسئولو القلعة الحمراء تواصلوا بالفعل مع عمرو السولية وعلي معلول حول تجديد عقدهم واللاعبان وافقا على التجديد ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمي خلال ساعات قليلة من الآن.





وتابع المصدر في تصريحاته ملف تجديد صلاح محسن مهاجم الفريق وقال المصدر أن مسئولى لجنة التخطيط أنهوا كل شئ في هذا الملف واستقروا على التجديد للاعب لمدة موسمين وذلك عقب عودة اللاعب من طوكيو.



