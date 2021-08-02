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حالة الطقس في الإمارات اليوم الاثنين 2-8-2021

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 2-8-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
 
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يسود بالبلاد اليوم الإثنين طقس رطب على السواحل شمالا صباحا صحو إلى غائم جزئيا مغبر أحيانا نهارا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و حالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

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