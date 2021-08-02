هزة أرضية قوية تضرب ساحل إندونيسيا

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، اليوم الاثنين، هزات أرضية بقوة 5.9 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

وأصدرت الهيئة، بيانًا قالت فيه إنه تم تسجيل هذا الزلزال في الساعة الخامسة ودقيقة واحدة بتوقيت UTC (08.01 بتوقيت موسكو).

وبحسب الهيئة الأمريكية، وقع مركز الهزات الأرضية، على بعد 184.5 كيلومتر جنوب غرب مدينة توال الواقعة على إحدى جزر ملوك. وكانت بؤرة هذه الهزات تقع على عمق 12.9 كلم.

وحتى الآن، لم ترد بعد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات نتيجة الزلزال.