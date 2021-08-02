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تقرير امريكي يقر بتسرب فيروس كورونا من مختبر الصين

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:45 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال تقرير صادر عن جمهوريين أمريكيين صدر، اليوم الاثنين، إن كثرة الأدلة تثبت أن الفيروس الذي تسبب في جائحة كوفيد -19 قد تسرب من منشأة أبحاث صينية، وهو استنتاج لم تتوصل إليه وكالات المخابرات الأمريكية.

كما أشار التقرير إلى "أدلة وافرة" على أن علماء معهد ووهان لعلم الفيروسات - بمساعدة خبراء أمريكيين وأموال حكومية صينية وأمريكية - كانوا يعملون على تعديل فيروسات كورونا لإصابة البشر ويمكن إخفاء مثل هذا التلاعب. وأصدر النائب مايك ماكول، أكبر جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تقرير طاقم اللجنة. وحث على إجراء تحقيق من الحزبين في أصول جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 4.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

تنكر الصين تسريب فيروس كورونا معدل وراثيًا من المنشأة في ووهان - حيث تم اكتشاف أول حالات COVID-19 في عام 2019 - وهي نظرية رائدة ولكنها غير مثبتة بين بعض الخبراء. كما نفت بكين مزاعم التستر. ويشتبه خبراء آخرون في أن الوباء نتج عن فيروس حيواني من المحتمل أن ينتقل إلى البشر في سوق للمأكولات البحرية.

وقال التقرير: "نعتقد الآن أن الوقت قد حان لاستبعاد السوق الرطب تمامًا باعتباره المصدر.. نعتقد أيضًا أن كثرة الأدلة تثبت أن الفيروس قد تسرب بالفعل من مختبر ووهان وأن ذلك حدث في وقت ما قبل 12 سبتمبر 2019." واستشهد التقرير بما وصفه بالمعلومات الجديدة وغير المبلغ عنها حول بروتوكولات السلامة في المختبر، بما في ذلك طلب يوليو 2019 لإصلاح نظام معالجة النفايات الخطرة بالمنشأة بقيمة 1.5 مليون دولار، والذي كان عمره أقل من عامين.

في أبريل، قالت وكالة المخابرات الأمريكية العليا إنها تتفق مع الإجماع العلمي على أن الفيروس ليس من صنع الإنسان أو معدل وراثيًا. وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو وكالات المخابرات الأمريكية بالإسراع في البحث عن أصول الفيروس وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا.

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