الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار

وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار، حيث يجب الالتزام بها واتباعها أثناء ارتفاع درجات الحرارة:





- تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة





- المكوث في أماكن جيدة التهوية





- شرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.





- عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس مباشرة

- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية

- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة

- يفضل أن تكون الملابس قطنية وقت ارتفاع درجات الحرارة

- التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليل الرطوبة

- التزام المرضى بتعليمات أطبائهم المعالجين