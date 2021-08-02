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الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:43 ص
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وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار، حيث يجب الالتزام بها واتباعها أثناء ارتفاع درجات الحرارة:
- تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة
- المكوث في أماكن جيدة التهوية
- شرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا.
- عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس مباشرة
- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية
- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة
- يفضل أن تكون الملابس قطنية وقت ارتفاع درجات الحرارة
- التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليل الرطوبة
- التزام المرضى بتعليمات أطبائهم المعالجين
- التوجه لأقرب مستشفى حال ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة
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