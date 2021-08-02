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الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:43 ص
بوابة الفجر
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وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار، حيث يجب الالتزام بها واتباعها أثناء ارتفاع درجات الحرارة:

- تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة

- المكوث في أماكن جيدة التهوية

- شرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا. 

- عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس مباشرة
 
- وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية
 
- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة
 
- يفضل أن تكون الملابس قطنية وقت ارتفاع درجات الحرارة
 
- التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليل الرطوبة
 
- التزام المرضى بتعليمات أطبائهم المعالجين
 
- التوجه لأقرب مستشفى حال ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة

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