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تعرف على التخصصات الطبية المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة هذا العام
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:50 ص
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حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة المعلومات حول التخصصات المطلوبة للالتحاق بالشرطة، لعام 2021، ننشر لكم في السطور التالية التخصصات الطبية المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة هذا العام.
التخصصات الطبية المطلوبة للالتحاق بأكاديمية الشرطة هذا العام
يحق للطلاب الحاصلين على دكتوراه وماجستير من كلية الطب، التقديم في أكاديمية الشرطة من خريجي هذا العام والعام الماضي، من تخصصات: "معمل بيولوجي، وسمعيات، ورعاية مركزة أطفال، وأمراض دم، وقلوب وأوعية دموية، وباطنة، وصدر، وتحاليل، وعظام، وأورام، ونفسية وعصبية، وأنف وأذن، وكلى، وجلدية وتناسلية، ورمد، وأشعة" ذكور وإناث.
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