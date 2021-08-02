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"فوسي" يرفض إغلاق الولايات المتحدة برغم زيادة الإصابات بمتغير دلتا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة لن تغلق أبوابها مرة أخرى للحد من COVID-19، لكن "الأمور ستزداد سوءًا" حيث يتسبب متغير دلتا في زيادة عدد الحالات، ومعظمها بين غير الملقحين.

وقال فوسي إن نسبة كافية من الأمريكيين تم تطعيمهم حتى الآن لتجنب الإغلاق. واضاف "لا يكفي لسحق تفشي المرض، لكنني أعتقد أنه يكفي لعدم السماح لنا بالوصول إلى الوضع الذي كنا في الشتاء الماضي".

وقد تضاعف متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المبلغ عنها على مستوى البلاد تقريبًا في الأيام العشرة الماضية، وفقًا لتحليل لرويترز. حتى إذا لم تلجأ الدول إلى عمليات الإغلاق مرة أخرى، فإن انتشار متغير دلتا يمكن أن يظل يهدد الاقتصاد. وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس لشبكة سي بي إس إن متغير دلتا "يخلق الحذر" بين الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل ويمكن أن يبطئ انتعاش سوق العمل في الولايات المتحدة.

كما أن الارتفاع المفاجئ في حالات متغير دلتا يثير قلق العالم أيضًا. كانت أجزاء من آسيا ناجحة نسبيًا في السابق في احتواء COVID-19، مثل الفلبين وتايلاند وفيتنام، وتقوم الآن بإغلاق المناطق الساخنة. ويقاوم البعض القيود الجديدة. اعتبارًا من يوم الاثنين، سيساعد الجنود غير المسلحين شرطة سيدني، أكبر مدن أستراليا، للتحقق من عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.

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