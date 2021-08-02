"فوسي" يرفض إغلاق الولايات المتحدة برغم زيادة الإصابات بمتغير دلتا

قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة لن تغلق أبوابها مرة أخرى للحد من COVID-19، لكن "الأمور ستزداد سوءًا" حيث يتسبب متغير دلتا في زيادة عدد الحالات، ومعظمها بين غير الملقحين.





وقال فوسي إن نسبة كافية من الأمريكيين تم تطعيمهم حتى الآن لتجنب الإغلاق. واضاف "لا يكفي لسحق تفشي المرض، لكنني أعتقد أنه يكفي لعدم السماح لنا بالوصول إلى الوضع الذي كنا في الشتاء الماضي".





وقد تضاعف متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المبلغ عنها على مستوى البلاد تقريبًا في الأيام العشرة الماضية، وفقًا لتحليل لرويترز. حتى إذا لم تلجأ الدول إلى عمليات الإغلاق مرة أخرى، فإن انتشار متغير دلتا يمكن أن يظل يهدد الاقتصاد. وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس لشبكة سي بي إس إن متغير دلتا "يخلق الحذر" بين الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل ويمكن أن يبطئ انتعاش سوق العمل في الولايات المتحدة.



