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برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
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نتيجة الدبلومات الفنية 2021.. حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها من الطلاب والطالبات من الدبلومات الفنية سواء دبلوم (تجارة - زراعة - صناعة - فندقي)، نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 لمعرفة متسواهم التعليمي، ننشر لكم في السطور التالية رابط سريع يسهل على الطلاب معرفة نتائجهم بكل سهولة بالدرجات النهائية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021
وعن طريق ادخال رقم جلوس الطالب يتمكن من معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021، وهذا  بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته كاملة برقم الجلوس وبكل سهولة ويسر عبر هذا الرابط ((((((هنا))))))
 
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد الثلاثاء الماضي، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١، ووجه وزير التربية والتعليم التهانى لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.
 
ومن جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
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