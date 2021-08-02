ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن دخول ظهير أيمن جديد دائرة اهتمام النادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الجبهة اليمنى بالقلعة البيضاء في الموسم الجديد.









وذكرت تقارير أن أحد وكلاء اللاعبين، عرض التونسي وجدي كشريدة الظهير الأيمن، علي اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويضع الزمالك عدة خيارات لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل أبرزهم كريم العراقي لاعب المصري وحمدي النقاز لاعب الفريق السابق والترجي التونسي الحالي، إلى أن خوف إدارة القلعة البيضاء من الفشل في التعاقد مع أحد اللاعبين جعله يتحرك للبحث عن ظهير جديد للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.





وسوف يعرض مسئولو الزمالك وجدي كشريدة على باتريس كارتيرون لاستطلاع رأيه بشأن التعاقد معه قبل الدخول في مفاوضات لضمه بالموسم المقبل.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق غزل المحلة يوم 7 أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية، ثم يخوض يوم10 أغسطس مواجهة الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية أيضا، لذلك فضل الجهاز الفني الاستمرار في المعسكر ببرج العرب.