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موعد مباراة ميلان ضد فالنسيا الودية استعدادًا للموسم الجديد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:00 ص
ميلان
ميلان
ريهام عبد المحسن
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تتجه أنظار عشاق ميلان الإيطالي لمتابعة مباراة الفريق الودية أمام فالنسيا الإسباني وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

قدم ميلان في الموسم الماضي آداءا رائعا استعاد فيه ثقة جماهيره، حيث احتل المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي ويسعى للمنافسة بقوة على لقب الكالتشيو في الموسم الجديد.

ويخطط ميلان للمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن شارك في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي وخرج منها من دور الستة عشر على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية لميلان وفالنسيا يوم الخميس 4 أغسطس 2021 ملعب ميستايا معقل خفافيش فالنسيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مصر والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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