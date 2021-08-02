ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل المباريات المقبلة

يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استئناف باقي مباريات البطولة، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو على يد منتخب البرازيل.





واصل الزمالك تربعه على عرش صدراة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مباريات بينما خسر لقاءين، وجاء الأهلي في المركز الثانى في جدول الدورى برصيد 58 نقطة.





وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:





1 الزمالك 61

2 الأهلي 58

3 المصري 43

4 بيراميدز 41

5 الاتحاد 41

6 سموحة 40

7 إنبي 38

8 طلائع الجيش 37

9 مصر للمقاصة 37

10 الجونة 36

11 سيراميكا كليوباترا 33

12 الإسماعيلي 32

13 غزل المحلة 32

14 المقاولون العرب 29

15 البنك الأهلي المصري 27

16 أسوان 25

17 وادي دجلة 23

18 الإنتاج الحربي 19



