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"وزير الري" يبحث موقف تنفيذ برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا مع مجموعة من الإستشاريين الهولنديين للتباحث حول تنفيذ برنامج التعاون المقترح بمنحة من الحكومة الهولندية، والتعرف على احتياجات الوزارة فيما يخص الدراسات التطبيقية وتنفيذ مناطق ريادية لتطبيق هذه المشروعات بما يخدم محاور الخطة القومية للموارد المائية " 2017 - 2037 " وتحقيق إستراتيجية الأمن المائي.

وصرح "عبد العاطى" أن محاور برنامج التعاون تتضمن العديد من المجالات مثل تأهيل الترع، والري الحديث، ومراقبة نوعية المياه، والادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتقييم وتحديث شبكة لمراقبة آبار المياه الجوفية السطحية، ونمذجة تداخل مياه البحر مع المياه العذبة، واستخدام البرامج الحديثة لنمذجة إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لحزمة من الدورات التدريبية لبناء قدرات المتخصصين والباحثين في مجال إدارة المياه.

من جانبه أستعرض الاستشاريين الهولنديين النجاح الكبير الذي حققه الجانب الهولندي في التعامل مع موجة الفيضانات العارمة التي ضربت أوروبا الشهر الماضي، بأقل قدر من الخسائر.

الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود لأكثر من 40 عامًا منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي بين الحكومتين المصرية والهولندية، ويتم تبادل الخبرات بين الحكومتين في العديد من موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية.
"وزير الري" يبحث موقف تنفيذ برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية
"وزير الري" يبحث موقف تنفيذ برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية
"وزير الري" يبحث موقف تنفيذ برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية
"وزير الري" يبحث موقف تنفيذ برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية

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