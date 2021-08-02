مصادر: الولايات المتحدة تبدأ برنامج جديد للاجئين الأفغان

أفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية ومصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستطلق برنامجًا جديدًا لإعادة توطين أفغان معينين كلاجئين في الولايات المتحدة.





وقالت المصادر الثلاثة، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء ما يسمى ببرنامج اللاجئين ذي الأولوية الثانية يوم الاثنين. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.





يأتي البرنامج مع تصاعد القتال في أفغانستان قبل الانتهاء الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية في نهاية هذا الشهر، مع سعي طالبان للاستيلاء على عواصم المقاطعات الرئيسية. وقد واجه بايدن ضغوطًا من المشرعين والجماعات المناصرة لمساعدة الأفغان المعرضين لخطر انتقام طالبان بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة خلال الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا.





وقال المسؤول في الإدارة إن برنامج اللاجئين الجديد سيغطي الأفغان الذين عملوا في مشاريع تمولها الولايات المتحدة ولهيئات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة ووسائل إعلامية. هؤلاء الأفغان غير مؤهلين لبرنامج تأشيرة الهجرة الخاصة (SIV) الذي يغطي المترجمين الفوريين وغيرهم ممن عملوا مع حكومة الولايات المتحدة وعائلاتهم.





وقد سافر حوالي 200 من المتقدمين لـ SIV الذين كانت تأشيراتهم في المراحل النهائية من المعالجة وأفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في بداية جهود الإخلاء المسماة "عملية الحلفاء اللاجئ" والتي يمكن أن تشمل ما يصل إلى 50000 شخص أو أكثر. وتم نقلهم للبقاء في قاعدة عسكرية في فيرجينيا لاستكمال إجراءاتهم النهائية قبل إعادة توطينهم في جميع أنحاء البلاد.





وقال المسؤول في الإدارة إن البرنامج الجديد للأفغان سيختلف عن برنامج برورتي تو للاجئين للعراقيين الذي تم تعليقه إلى أجل غير مسمى بينما يتابع المسؤولون الأمريكيون تحقيقًا كاسحًا في الاحتيال. وأضاف المسؤول أن البرنامج الأفغاني الجديد سيتطلب إحالة المتقدمين من قبل الوكالات الأمريكية أو كبار المسؤولين الأمريكيين أو الهيئات غير الحكومية أو وسائل الإعلام.



