Advertisements

"انترفاكس": روسيا تكثف مناوراتها العسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
ذكرت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع أن روسيا سترسل قوة إضافية قوامها 800 جندى للمشاركة فى التدريبات العسكرية على الحدود الأفغانية وستستخدم عتادا هناك ضعف ما كان مخططا له فى الأصل.

تأتي التدريبات، التي من المقرر إجراؤها في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري بمشاركة القوات الأوزبكية والطاجيكية، في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني بسرعة في أفغانستان وسط انسحاب القوات الأمريكية. وقالت روسيا إنه سيشارك 1800 من جنودها في التدريبات بدلا من 1000 كما كان مقررا في البداية. وأضافت أنه سيشارك أكثر من 2500 جندي في المجموع.

وأضافت أن موسكو ستستخدم أيضا 420 وحدة من المعدات العسكرية في التدريبات، أي ضعف ما كان مخططا له في الأصل. ولم يذكر سبب زيادة حجم التدريبات.

وعلي صعيد آخر، أفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية ومصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستطلق برنامجًا جديدًا لإعادة توطين أفغان معينين كلاجئين في الولايات المتحدة. وقالت المصادر الثلاثة، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء ما يسمى ببرنامج اللاجئين ذي الأولوية الثانية يوم الاثنين. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

يأتي البرنامج مع تصاعد القتال في أفغانستان قبل الانتهاء الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية في نهاية هذا الشهر، مع سعي طالبان للاستيلاء على عواصم المقاطعات الرئيسية. وقد واجه بايدن ضغوطًا من المشرعين والجماعات المناصرة لمساعدة الأفغان المعرضين لخطر انتقام طالبان بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة خلال الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مناروات عسكرية روسيا الرئيس الأمريكى جو بايدن افغانستان

أخبار تهمك

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ 39 دقيقة

لأول مرة.. تعرف على تفاصيل جلسة الإخوان مع حبيب العادلي في 2005 (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعة الا ربع

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 19 ساعة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

"دقائق مجانية".. "التأمينات" تزف بشرى لأصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

خبير سياحي يصدم المصريين بقرار السعودية عن العمرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الرئيس الأفغاني يعلن تقدم المحادثات بين واشنطن وطالبان

مسؤول: الاتفاق واشنطن وطالبان يمهد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

ماذا يهدف إعلان بايدن المرتقب لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان؟

بايدن: جاء وقت إنهاء أطول حروب أمريكا بأفغانستان

أمريكا تبدأ الانسحاب رسميا من أفغانستان

الجيش الأمريكي: نهدف لانسحاب عسكري منظم من أفغانستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

09:23 ص

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

09:30 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان