"انترفاكس": روسيا تكثف مناوراتها العسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية

ذكرت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع أن روسيا سترسل قوة إضافية قوامها 800 جندى للمشاركة فى التدريبات العسكرية على الحدود الأفغانية وستستخدم عتادا هناك ضعف ما كان مخططا له فى الأصل.





تأتي التدريبات، التي من المقرر إجراؤها في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري بمشاركة القوات الأوزبكية والطاجيكية، في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني بسرعة في أفغانستان وسط انسحاب القوات الأمريكية. وقالت روسيا إنه سيشارك 1800 من جنودها في التدريبات بدلا من 1000 كما كان مقررا في البداية. وأضافت أنه سيشارك أكثر من 2500 جندي في المجموع.





وأضافت أن موسكو ستستخدم أيضا 420 وحدة من المعدات العسكرية في التدريبات، أي ضعف ما كان مخططا له في الأصل. ولم يذكر سبب زيادة حجم التدريبات.





وعلي صعيد آخر، أفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية ومصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستطلق برنامجًا جديدًا لإعادة توطين أفغان معينين كلاجئين في الولايات المتحدة. وقالت المصادر الثلاثة، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء ما يسمى ببرنامج اللاجئين ذي الأولوية الثانية يوم الاثنين. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.



