موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة وادى دجلة فى مسابقة الدورى الممتاز، الأربعاء المقبل، على ملعب "الأهلى we السلام".





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، يفكر فى استبعاد عناصر المنتخب الأولمبى من هذه المواجهة.





وأوضحت المصادر، أن هناك العديد داخل إدارة القلعة الحمراء، طالبت بضرورة استبعاد العناصر المشاركة بشكل أساسي مع المنتخب الوطني الأولمبي، ومنحها بعض الوقت للراحة.





وينتظر الجنوب أفريقي حالة هذه العناصر في مران الفريق المقبل، لحسم هذا القرار النهائى.





وشارك عناصر الأهلى بشكل أساسى ضمن صفوف المنتخب الأولمبى خلال مواجهات دورة الألعاب الأولمبية وتحديدا طاهر محمد طاهر، والشناوى، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وصلاح محسن، بينما شارك أحمد رمضان بيكهام دقائق معدودة.



