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تطور مثير في مفاوضات مان سيتي لضم هاري كين

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:30 ص
هاري كين
هاري كين
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مستجدات تتعلق بمستقبل الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.

وكانت عدة تقارير صحفية أكدت أن هاري كين ابلغ إدارة سبيرز برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف.

ووفقاً لما أشارات إليه صحيفة"سكاي سبورتس" البريطانية، فإن المهاجم الانجليزي سيجري محادثات مع مسؤولي توتنهام، خلال الأيام المقبلة، لتأكيد رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق وانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة، إلى إدارة المان سيتي مصممة على الحصول على خدمات كين، لكنه ليس مستعدًا لدفع 160 مليون جنيه إسترليني التي طلبتها إدارة توتنهام.

وأوضحت أن العديد من زملاء كين يتوقعون عدم عودته لتدريبات الفريق خلال فترة الإعداد، من أجل الضغط على إدارة سبيرز.

وكشفت "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي سبق أن قدم عرضًا لتوتنهام من أجل ضم كين نظير 100 مليون إسترليني خلال يونيو الماضي.

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