







ننشر اهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل في كاس السوبر الفرنسي.. "ليل يتوج باللقب لأول مرة في تاريخه" (فيديو)









توّج فريق ليل الفرنسي ببطولة كاس السوبر الفرنسي 2021، لأول مرة في تاريخه محققًا إنجازًا غير مسبوقًا، بعدما أقصى فريق باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في إطار نهائي كاس السوبر الفرنسي.





وتصدر باريس سان جيرمان ضد ليل، اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، قائمة الأكثر تداولًا في مصر، بعد المفاجأة الغير متوقعة التي حدثت اليوم، عقب فوز فريق ليل الفرنسي على نظيره باريس سان جيرمان بهدف نظيف، ويُتوج بطلًا لكاس السوبر الفرنسي 2021.









اهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في كاس السوبر الفرنسي

وسجل هدف مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في كاس السوبر الفرنسي الوحيد "كيجيل أنخيلو سيلفا" لاعب فريق ليل، في الدقيقة 45، بعد تسديدة صاروخية على حدود منطفة جزاء، استقرت مباشرة على يسار الحارس "كيلور نافاس"، لتنتهي المباراة بنتيجة 0/1 لفريق ليل.









وفي الدقيقة 73، ألغى حكم مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل هدفًا لصالح العملاق الباريسي، بداعي التسلل على المدافع الفرنسي "بريسنيل كيمبيمبي".





وفي سياق متصل، لعب باريس سان جريمان مواجهة اليوم باعتباره بطل النسخة الأخيرة من كاس فرنسا، حيث حققها باريس سان جيرمان 8 مرات متتالية وفي جعبته 10 ألقاب في تاريخه بشكل عام، حيث فشل بذلك الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني للباريسيين في التتويج بأول ألقابه مع فريق باريس سان جيرمان.





اهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في كاس السوبر الفرنسي (فيديو)



