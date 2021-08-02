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الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرضت الفنانة سمر سيعود بعد إنتهاء حفلتها في أحد أماكن السهر الشهيرة لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي مما أدى لتحطم سيارتها بالكامل وتم نقلها إلي  هي ومن معها إلي إحدى المستشفيات القريبة، حيث أصيبت بكسر بالذراع وشرخ بالظهر وستقوم بإجراء جراحة بعد يومين.

سمر استطاعت، أن تحقق نجاحاً كبيراً بأحدث أغانيها "لغز كبير"، التي طرحته مؤخراً على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ؛ إذ تخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه.
وصور كليب "لغز كبير"، في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.


الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين
الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

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