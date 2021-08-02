







موعد مباراة مصر والمانيا لكرة اليد في ربع النهائي من بطولة اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة









نستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد مباراة مصر والمانيا لكرة اليد في ربع النهائي من بطولة اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة.





وتصدرت موعد مباراة مصر والمانيا لكرة اليد، اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، تريند الأكثر تداولًا في مصر "Google Trends"، حيث بحث قطاع كبير من محبي كرة اليد في مصر عن موعد مباراة مصر والمانيا لكرة اليد في ربع نهائي اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة.





موعد مباراة مصر والمانيا لكرة اليد

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب مصر نظيره الألماني، في في ربع نهائي بطولةاولمبياد طوكيو 2020 لكرة اليد، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 أغسطس 2021، في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12 ظهرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.









القنوات الناقلة لمباراة مصر والمانيا لكرة اليد

وسيتم إذاعة مباراة مصر والمانيا لكرة اليد، بشكل حصري على شبكة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي"، وبالتحديد قناة "بي إن سبورتس اكسترا 2" الرياضية المُشفرة (beIN Sports Extra 2).





ترتيب مصر في المجموعة الثانية باولمبياد طوكيو 2020









1- الدنمارك في المركز الأول، برصيد 8 نقاط.





2- مصر في المركز الثاني، برصيد 8 نقاط.





3- السويد في المركز الثالث، برصيد 8 نقاط.





4- البحرين في المركز الرابع، برصيد نقطتين.





5- البرتغال في المركز الخامس، برصيد نقطتين.





6- اليابان في المركز السادس، برصيد نقطتين.





وفي سياق متصل، تعلب منتخب مصر على نظيره البحرين، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم الأحد الموافق 1/8/2021، في إطار منافسات اولمبياد طوكيو 2021.









وانتهت مباراة مصر والبحرين بنتيجة 20/30 للفراعنة، ضمن منافسات الجولة الـ5 من منافسات دور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020.





ويتواجد المنتخب مصري بالمجموعة الثانية التي تضم كلاً من: (الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين)، وسيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي، ووفقًا لنظام الأولمبياد.





وتأهل رسميًا ضمن المنتخب مصري والبحريني لربع نهائي اولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى في تاريخهما، وذلك عقب تواجه المنتخبين في ترتيب أول 4 منتخبات بترتيب المجموعة الثانية.





ونجح منتخب البحرين في خطف بطاقة التأهل عقب خسارة البرتغال من اليابان بمفاجئة غير متوقعة على الإطلاق، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في ختام دور المجموعات بنتيجة 30/31، ليحتل المنتخب البحريني المركز الـ4 بدلاً من البرتغال واليابان، اللذان جاءوا في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.



