Advertisements

المكسيك تسجل 128 وفاة و6.740 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

رصدت وزارة الصحة في المكسيك، 128حالة وفاة و6.740 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد.

 

وقالت السلطات الصحية المكسيكية، إن العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس وصل إلى 241.034، بينما سجلت البلاد مليونين و854.992 إصابة فى المجمل منذ ظهور الوباء.

 

وكانت السلطات الصحية المكسيكية، أعلنت تسجيل 18.809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و450 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بفيروس كورونا المكسيك

أخبار تهمك

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

خبير سياحي يصدم المصريين بقرار السعودية عن العمرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ أقل من ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ 40 دقيقة

"دقائق مجانية".. "التأمينات" تزف بشرى لأصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ أقل من ساعة

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

لأول مرة.. تعرف على تفاصيل جلسة الإخوان مع حبيب العادلي في 2005 (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

1627 إصابة و364 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

تايلاند تسجل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف وفاة جديدة بكورونا في حصيلة معدلة

المكسيك تسجل 3269 إصابة بفيروس كورونا

المكسيك تسجل 1578 إصابة و36 وفاة بفيروس كورونا

المكسيك تسجل 2.384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

09:23 ص

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

09:30 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان