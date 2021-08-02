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المكسيك تسجل 128 وفاة و6.740 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:29 ص
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في المكسيك، 128حالة وفاة و6.740 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد.
وقالت السلطات الصحية المكسيكية، إن العدد
الإجمالى للوفيات بالفيروس وصل إلى 241.034، بينما سجلت البلاد مليونين و854.992 إصابة
فى المجمل منذ ظهور الوباء.
وكانت السلطات الصحية المكسيكية، أعلنت
تسجيل 18.809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و450 حالة وفاة.
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