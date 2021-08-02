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آرسنال ضد تشيلسي.. ننشر اهداف مباراة الجانرز والبلوز الودية (2/1) استعدادا للموسم الجديد | بمشاركة "محمد النني" (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:27 ص
آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال ضد تشيلسي
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آرسنال ضد تشيلسي.. ننشر اهداف مباراة الجانرز والبلوز الودية (2/1) استعدادا للموسم الجديد  | بمشاركة "محمد النني" (فيديو)


آرسنال ضد تشيلسي | وقع فريق آرسنال الإنجليزي بمشاركة محمد النني في فخ الخسارة أمام نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، ضمن الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020-2021.

وتصدر وسم آرسنال ضد تشيلسي، اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، تريند "جوجل" في مصر، بعدما خسر آرسنال أمام تشيلسي 2/1 بمشاركة اللاعب الدولي المصري محمد النني.

ملخص مباراة آرسنال ضد تشيلسي الودية 2021
افتتح الألماني كاي هافيرتز الهدف الأول لفريق تشيلسي، في االدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعد أسيست رائع من تيمو فيرنر، لينتهي نصف المباراة الأول بنتيجة 0/1 للبلوز.

بمشاركة النني.. تشيلسي يفوز على أرسنال استعدادًا الموسم الجديد | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

وفي الشوط الثاني، أحرز جرانيت تشاكا هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 69، من ضربة رأس بعد ركنية نفذها "نيكولاس بيبي" ببراعة ليضعها "تشاكا" على يمين الحارس.

وسجل "تامي أبراهام" الهدف الثاني لفريق تشيلسي عقب هدف "تشاكا" مباشرةً، في الدقيقة 72، مستغلا خطأ فادح من مدافعي الجانرز في تمرير الكرة، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/2 للبلوز.

تشيلسي يتغلب على جاره أرسنال في مباراة ودية

وبدأ محمد النني مباراة آرسنال ضد تشيلسي الودية أساسيًا، وتم استبداله في الدقيقة 72، بنزول المهاجم "جوزيف ويلوك" العائد من الإعارة في الموسم الماضي لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تشيلسي سيواجه نظيره توتنهام هوتسبير وديًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أغسطس 2021، ضمن استعدادت البلوز للموسم الجديد، وذلك قبل خوض مباراة السوبر الأوروبي أمام فياريال الإسباني يوم 11 أغسطس الجاري.

وعلى الجانب الآخر، سيواجه فريق آرسنال نظيره توتنهام هوتسبير أيضًا يوم الأحد المقبل، في آخر الاستعدادات للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

اهداف مباراة آرسنال ضد تشيلسي الودية 2021 (فيديو)






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