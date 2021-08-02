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الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:38 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى ظهور الحشرات بشكل أكبر.

وأضاف أن البلاد تشهد موجة حارة على مدار هذا الأسبوع وستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إلى أن درجة الحرارة اعتبارا منتصف هذا الأسبوع ستصل على القاهرة إلى 42 درجة، بينما ستسجل 44 درجة على جنوب البلاد في الظل، موضحا أن امتداد منخفض الهند الموسمي سبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وحذر الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من احتمالية ظهور الحشرات خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع الحرارة.

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الكلمات المفتاحية

ظهور حشرات درجات الحراره الطقس الأرصاد

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