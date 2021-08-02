اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "النمر" على قناة "MBC"







تعرض قناة "MBC" الليلة أولى حلقات مسلسل "النمر"، للفنان محمد إمام، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع المسلسل يومياً من السبت إلى الخميس.



وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول شاب صعيدي، أصبح عليه ثأر، فما كان أمامه إلا أن يهرب من الموت، ويتجه إلى مدينة القاهرة للعيش بسلام هناك، ويمر بالعديد من المواقف الصعبة في إطار تشويقي.



مسلسل "النمر" بطولة هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد خالد صالح، محمد رياض، ولاء الشريف، أحمد عبد الله محمود، محمود حافظ، محمد مهران، إشراف عام حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سنرجي تامر مرسي.