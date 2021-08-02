Advertisements

تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
يشهد محيط لجان الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، انتشارا لسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وحواجز حديدية، وتواجدا مكثفا لرجال الشرطة لتأمين ماراثون الامتحانات في آخر أيامه.

ويتوافد اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، والبالغ عددهم 32 ألفا و305 طلاب، على ١٦٤ لجنة ما بين ١٦٠ لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين والأورام والسجن والمتفرقين، لأداء امتحاني الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل".

وخضع الطلاب للتعقيم والتفتيش على أبواب اللجان، كما تم التشديد على ارتداء الكمامات.

ويؤدي طلاب شعبة “علمي رياضة”، امتحان الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" في موعد زمني من الساعة 10 إلى 12، ويبلغ عدد طلاب علمي رياضة بمحافظة الدقهلية ٧٨٦٣ طالبا وطالبة.

كما يؤدي طلاب “علمي علوم” امتحان الجيولوجيا في ثلاث ساعات من العاشرة إلى الواحدة ظهرا، ويصل عدد الطلاب والطالبات على مستوى محافظة الدقهلية 24 ألفا و442 طالبا وطالبة.
تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور
تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور
تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور
تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور
تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور
تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور
تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور
تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور

أخبار تهمك

"دقائق مجانية".. "التأمينات" تزف بشرى لأصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 15 ساعة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ ساعة و 21 دقيقة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

موقف عبدالله جمعة من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

09:23 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

09:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان