تعقيم وتفتيش طلاب الثانوية العامة بالدقهلية قبل امتحان الجيولوجيا التفاضل.. فيديو وصور

يشهد محيط لجان الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، انتشارا لسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وحواجز حديدية، وتواجدا مكثفا لرجال الشرطة لتأمين ماراثون الامتحانات في آخر أيامه.



ويتوافد اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، والبالغ عددهم 32 ألفا و305 طلاب، على ١٦٤ لجنة ما بين ١٦٠ لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين والأورام والسجن والمتفرقين، لأداء امتحاني الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل".



وخضع الطلاب للتعقيم والتفتيش على أبواب اللجان، كما تم التشديد على ارتداء الكمامات.



ويؤدي طلاب شعبة “علمي رياضة”، امتحان الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" في موعد زمني من الساعة 10 إلى 12، ويبلغ عدد طلاب علمي رياضة بمحافظة الدقهلية ٧٨٦٣ طالبا وطالبة.



كما يؤدي طلاب “علمي علوم” امتحان الجيولوجيا في ثلاث ساعات من العاشرة إلى الواحدة ظهرا، ويصل عدد الطلاب والطالبات على مستوى محافظة الدقهلية 24 ألفا و442 طالبا وطالبة.