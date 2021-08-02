تفاصيل شخصية حمزة العيلي في مسلسل "شقة 6"



يشارك الفنان حمزة العيلي حالياً في مسلسل " شقة 6 " الذي من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس الجاري عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويُجسد خلاله دور مؤلف.



تدور أحداث مسلسل " شقة 6" في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.







مسلسل"شقة 6" بطولة أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، ومن إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.