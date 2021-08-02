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هكذا يظهر محمد الشرنوبي في فيلم "الجريمة"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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هكذا يظهر محمد الشرنوبي في فيلم الجريمة

يشارك الفنان محمد الشرنوبي في فيلم "الجريمة"، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والفيلم من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السنيمات.

وخلال الأحداث يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، ويصبح مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.



فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدوانى، سيد رجب وتدور أحداثه فى السبعينيات، من إخراج شريف عرفة.

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