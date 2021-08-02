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كوريا الجنوبية تنفي اتخاذ قرار بشأن التدريبات العسكرية الأمريكية المشتركة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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صرحت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، لكن لا ينبغي أن تخلق توترًا، بعد أن حذرت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية من إجراء التدريبات وسط مؤشرات على تحسن العلاقات.

وتنظم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية بشكل منتظم، خاصة في فصلي الربيع والصيف، لكن ردت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة بانتقادات لاذعة، ووصفتها بأنها بروفة للحرب. وحذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ومسؤولة كبيرة في حزب العمال الحاكم، الجنوب يوم الأحد من أن إجراء التدريبات سيقوض جهود إعادة بناء العلاقات.

جاء تحذيرها بعد أيام من استعادة الكوريتين للخطوط الساخنة التي قطعتها بيونغ يانغ قبل عام، حيث يسعى كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن لإصلاح العلاقات المتوترة واستئناف القمم. وقالت وزارة الدفاع في سيئول يوم الاثنين إن سيول وواشنطن تجريان محادثات بشأن التدريبات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وقال المتحدث باسم الوزارة بو سونغ تشان في إفادة صحفية "ليس لدينا تعليق على بيانها، لكن فيما يتعلق بالتدريبات، لم يتم الانتهاء من التوقيت والطريقة". وأضاف بو أن الحلفاء لم يقرروا بعد النظر في كوفيد -19، والموقف الدفاعي المشترك، والنقل المزمع للسيطرة العملياتية في زمن الحرب، ومسألة "دعم الجهود الدبلوماسية لإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة التوحيد التي تتولى شؤون الكوريتين، لي جونغ جو، إن التدريبات يجب ألا تكون "مصدر توتر عسكري بأي حال"، دون الخوض في التفاصيل. وقد تم تقليص التدريبات في السنوات الأخيرة لتسهيل المحادثات بين كوريا الشمالية وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف تفكيك برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. لكن توقفت المفاوضات بعد فشل القمة الثانية في 2019 بين كيم وترامب.

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الكلمات المفتاحية

كورياالجنوبية تدريبات عسكرية

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