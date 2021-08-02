لأول مرة.. تعرف على تفاصيل جلسة الإخوان مع حبيب العادلي في 2005 (فيديو)

كشف اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، انه كان هناك ضغوط على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 2005 بأن يكون هناك تمثيل للإخوان في البرلمان.



وقال "عبدالحليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي جلس مع الإخوان وقال لهم "مش هقدر ادخلكم البرلمان بالشعار بتاعكم وكان عبارة السفين وكلمة اعتصموا"، فقرر الإخوان تغيير شعارهم والبحث عن نغمة أخرى يدغدغون بها مشاعر المصريين فجاء شعارهم الجديد "الإسلام هو الحل".

جماعة الإخوان الإرهابية لم تنتهي ولكن في مرحلة كُمون، وكل من يهرب منهم يتوجه إلى لندن، كاشفا.



وأضاف أن الإخوان بعد نجاحهم في وقت المعزول محمد مرسي أعادوا شعارهم القديم، معقبا على ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين في تونس، قائلا: "ما أشبه اليوم بالبارحة"، منوها بأن جماعة الإخوان لم يعد لهم راعي رسمي في الوقت الحالي.



