جربي تحضير بيتزا الخضار على الفحم

المقادير

- مقادير العجينة

دقيق القمح : 3 اكواب (كامل)

سكر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

خميرة : ملعقتان صغيرتان وربع

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

ماء دافئ : حسب الحاجة

- مقادير الصلصة :

طماطم : 500 غراماً

البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

أوريغانو : 2 ملعقة صغيرة

ملح : حسب الحاجة

الزيت : ملعقة كبيرة

حبق ناشف : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة





- مقادير البيتزا :

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطّعة شرائح)

البروكولي : ثلث كوب (مفصول الزهرات)

البصل : نصف حبة (بنفسجي، مقطّع شرائح)

الفطر : ربع كوب (طازج، مقطّع شرائح)

جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

جبن الماعز : 2 ملعقة كبيرة (مفتت)

ملح : حسب الرغبة





طريقة التحضير





لتحضير العجينة: في وعاء، اخلطي كوب من الدقيق مع السكر والملح والخميرة.

أضيفي الزيت والماء الساخن.

اخلطي المكونات جيداً.

أضيفي كمية الدقيق المتبقية تدريجياً مع العجن باستمرار للحصول على عجينة متماسكة وغير لاصقة.

ضعي العجينة على سطح صلب مرشوش بالدقيق واعجني من 5 إلى 8 دقائق.

غطّي العجينة بالنايلون واتركيها جانباً لـ30 دقيقة.





لتحضير الصلصة:

افرمي الطماطم إلى مكعبات صغيرة.

في قدر، حمّي الزيت على نار متوسطة.

ضعي البصل وقلّيه حتى يذبل.

أضيفي قطع الطماطم واخلطي.

اتركي المزيج حتى يغلي ويكثف.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود والأوريغانو والحبق.

اخلطي المكونات لدقيقة ثمّ أطفئي النار واتركي الصلصة تبرد.





لتحضير البيتزا:

حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

على سطح صلب مرشوش بالدقيق الأسمر، مدّي العجينة بواسطة شوبك.

انقلي العجينة إلى الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تبدأ العجينة بالنضوج ثمّ أخرجيها.

على الشواية ضعي البروكولي والفليفلة والبصل.

اتركي الخضار حتى تذبل.

ارفعي الخضار من الشواية وضعيها على محارم ورقيّة وضعي عليها القليل من زيت الزيتون.

ضعي ملعقة الزيت المتبقية مع الفطر لـ3 دقائق حتى يذبل.

أخرجي الفطر من القدر واتركيه جانباً.

ادهني البيتزا بالصلصة.

انثري جبن الموزاريلا المبشور.

وزّعي البروكولي والفليفلة والبصل والفطر وجبن الماعز المفتت.