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موقف عبدالله جمعة من الرحيل عن الزمالك

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:00 ص
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
الفجر الرياضي
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تراجع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن فكرة الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتمسك بالبقاء داخل صفوف الفارس الأبيض.

وعقد عبد الله جمعة، جلسة مع اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وطلب اللاعب التجديد خلال الفترة المقبلة، والبقاء داخل صفوف الفارس الأبيض وعدم الرحيل.

وكانت قد ترددت أنباء عن اقتراب عبد الله جمعة من الانتقال إلي صفوف بيراميدز، والرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، كما تردد أيضا أمتلاك اللاعب عرض من نادي فاركو.

وطالب إن عبد الله جمعة من مجلس إدارة الزمالك، حل الأزمة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وعدم الرحيل عن صفوف الفريق.

كما طلب عبدالله جمعة من الادارة التجديد له خلال الفترة المقبلة، وتقديره معنويا، ومساواتها بالفئات الأولي مثل باقي زملاء من الفريق، ووعد اللاعب مجلس الإدارة بفتح صفحة جديدة من الالتزام والانضباط خلال الفترة المقبلة.

ووعد حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف العام على ملف الكرة، وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة بتدخل لحل أزمة عبد الله جمعة مع كارتيرون التي دامت لفترة طويلة، بسبب عدم التزام اللاعب بالبرنامج التأهيلي المحدد له، وبسبب الخروج عن النص والسهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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موقف عبد الله جمعة رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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