نجم منتخب إسبانيا الأوليمبي يشعل صراعا بين أتلتيكو وإشبيلية

يقدم المهاجم الإسباني رافا مير، مستويات مميزة مع منتخب بلاده الأولمبي، منذ مشاركته لأول مرة أمام المنتخب المصري، وكان قريباً وقتها من إحراز أول أهدافه في الأولمبياد، لولا تألق الحارس محمد الشناوي، قبل أن يتوهج في ربع نهائي المنافسات، ويجذب أنظار الكبار.





نجح المهاجم الإسباني في إحراز ثلاثية في الشباك الإيفوارية، أنقذ بها منتخب بلاده من الخروج المبكر من المنافسات، بعد أن عادل النتيجة بهدفه الأول في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليحتكم بعدها الفريقان لوقت إضافي، ويقود خلاله مير الانتفاضة والفوز الكبير في النهاية.





وجذب مير بمستوياته المميزة أنظار كبار الدوري الإسباني، ليقترب مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي من العودة إلى "الليغا"، من بوابة أتلتيكو مدريد أو إشبيلية، حسب تقارير صحفية نشرها موقع ماركا الإسباني.





ويمتد عقد اللاعب مع الفريق الإنجليزي لعام آخر، ولكنه لا يفكر في مواصلة المسيرة في "البريميرليغ"، وهو ما قد يشعل الصراع بين "الكولتشونيروس"، والفريق الأندلسي في الأيام المتبقية من موسم الانتقالات، من أجل الحصول على خدمات المهاجم (23 عاماً).





وفي حالة مواصلة مير لمسيرة التألق الأولمبي، ونجاحه منتخب بلاده في حصد ميدالية في المناسبات، سيضمن المهاجم الشاب الحصول على فرصة للعودة إلى الدوري الإسباني، وضمن أحد أفضل الفرق، بصفته أحد أبرز المواهب الإسبانية في الفترة الحالية.



