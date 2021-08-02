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الجيزة تُطلق اسم الشهيد الدكتور جمال ابو العلا على شارعه بفيصل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قرر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة اطلاق اسم الشهيد الدكتور جمال ابو العلا، استشارى الباطنة والذى وافته المنية فى مايو ٢٠٢٠ جراء جائحة كورونا.

جاء ذلك القرار استجابة لطلب اهالى المنطقة التى عاش وعمل فيها الشهيد طوال ٤٠ سنة خدم فيها من خلال عيادته اجيال عديدة من اهالى المنطقة وماحولها حيث رفض اغلاق عيادته فى بداية الجائحة حتى أصيب اثناء عمله.

رحلة عطاء قابلها اهالى منطقة فيصل بالجيزة بالحب
والوفاء، حيث قام اهالى المنطقة بجمع توقيعاتهم ورفعها فى مذكرات لمحافظ الجيزة يطالبونه بإطلاق اسمه على الشارع الذى عاش وخدم فيه الشهيد، وبالفعل استجاب المحافظ لمطالب الاهالى وسيتم تركيب يافطات تحمل اسم الشهيد الدكتور جمال ابو العلا.
الجيزة تُطلق اسم الشهيد الدكتور جمال ابو العلا على شارعه بفيصل
الجيزة تُطلق اسم الشهيد الدكتور جمال ابو العلا على شارعه بفيصل
الجيزة تُطلق اسم الشهيد الدكتور جمال ابو العلا على شارعه بفيصل
الجيزة تُطلق اسم الشهيد الدكتور جمال ابو العلا على شارعه بفيصل

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محافظ الجيزة شهيد كورونا جمال ابوالعلا أحمد راشد

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