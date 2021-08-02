تفاصيل شخصية هاني عادل في مسلسل "البحث عن علا"





يشارك الفنان هاني عادل حالياً في مسلسل " البحث عن علا"، ويجسد خلاله دور طليق الفنانة هند صبري ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.





مسلسل" البحث عن علا" من بطولة هند صبرى، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، هانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال .





والمسلسل يرصد شخصية "علا عبد الصبور" التى تجسدها عند صبري، وترصد التغييرات الاجتماعية التي طرأت عليها في العشر سنوات الأخيرة.











