Advertisements

تفاصيل شخصية هاني عادل في مسلسل "البحث عن علا"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
Advertisements

يشارك الفنان هاني عادل حالياً في مسلسل " البحث عن علا"، ويجسد خلاله دور طليق الفنانة هند صبري ومن المقرر عرض المسلسل قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل" البحث عن علا" من بطولة هند صبرى، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، هانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال .

 والمسلسل يرصد شخصية "علا عبد الصبور" التى تجسدها عند صبري، وترصد التغييرات الاجتماعية التي طرأت عليها في العشر سنوات الأخيرة.



أخبار تهمك

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ نصف ساعة

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ 17 دقيقة

"دقائق مجانية".. "التأمينات" تزف بشرى لأصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 20 ساعة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

09:23 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

09:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان