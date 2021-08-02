تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية



استهل "محفوظ" إنذاره لمحافظ البنك المركزي، بأنه بعد تسريب صور للعملات بلاستيكية بالعديد من الصحف والمواقع والتي سيتم طرحها للتداول بمصر قريبا، قد لفت نظر الكثيرين ان هناك الوان على تلك العملات تمثل ما يشبه علم "الرينبو" شعار المثلية الجنسية.



وأضاف "محفوظ"، أنه بما أن البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 194 لعام 2020، ​​وأن من مسئوليات البنك المركزي إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.



قدم أيمن محفوظ المحامي، إنذارا رسميا لمحافظ البنك المركزي حول ألوان العملة البلاستيكية التي أعلن طرحها للتداول قريبا وكانت الصور لتلك العملات بها ألوان تشبه إعلام "الرينبو" رمز المثلية الجنسية.