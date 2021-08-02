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الموعد والأدعية.. كل ما تريد معرفته عن رأس السنة الهجرية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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تزايدت عمليات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة عن موعد رأس السنة الهجرية وما يتبعه من إجازات واهتمامات يحرص عليها المصريين بالتزامن مع رأس السنة الهجرية.

موعد رأس السنة الهجرية
وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1443 هجريًا بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 8 أغسطس، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا، حيث من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة يوم الاثنين 9 أغسطس

إجازة رأس السنة الهجرية
ووفقا لقرار مجلس الوزراء بأن العطلة الرسمية لمناسبة دينية أو وطنية تتزامن مع يوم معين من الأسبوع تنتقل إلى الخميس المقبل، لذلك من المقرر نقل عطلة رأس السنة الهجرية من يوم الاثنين 9 أغسطس إلى الخميس 12 أغسطس 2021.


التهنئة وصيام رأس السنة الهجرية
وأكدت دار الإفتاء أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.

وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ" رواه مسلم.

الأدعية المستحبة في رأس السنة الهجرية
وهناك عدد من الأدعية من المستحب ترديدها مع نهاية السنة الهجرية وبداية السنة الهجرية الجديدة، ففي نهاية السنة يردد المسلم: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".


أما مع بداية السنة الهجرية الجديدة يردد المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".


اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى وأستغفرك اللهم فأغفر لى ما فعلته فى هذه السنة مما نهيتنى عنه ولم ترضه.

اللهم أن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك.. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

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