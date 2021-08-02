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طبيب أطفال: التكييف لم يعد رفاهية في البيوت المصرية (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:22 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محسن الألفي، رئيس قسم الأطفال بجامعة عين شمس الأسبق، إن كبار السن وحديثي الولادة هم الفئات الأكثر تعرضا لمضاعفات حال تعرضهم لحرارة الشمس وارتفاع درجة الحرارة.

وأشار "الألفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع درجة حرارة الطقس من أهم الأسباب وراء ارتفاع درجة الحرارة الطفل حديثي الولادة خلال فصل صيف، مضيفا أن التكييف لم يعد رفاهية في البيوت المصرية.

ولفت إلى أن تأثر الطفل بارتفاع درجة الحرارة مختلف عن الكبار، وقد يصاب بعدة أمراض بسبب ارتفاع الحرارة، كحمو النيل، مضيفا: "مروحة السقف تأثيرها سيىء على الأطفال لأنها بتكون موجهة عليهم".

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