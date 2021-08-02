البورصة تستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وتوقغ أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، استمرار الأداء الايجابى بالبورصة المصرية على كلا المؤشرات مع تفوق "السبعيني" وانفصاله جزئيا عن "الرئيسي" مرورا بجنى ارباح خلال النصف الثانى من شهر اغسطس بعد تجاوز الرئيسي لمستوى ال 10800 نقطة و قبل تجاوز ال 11100 - 11200 نقطة المتوقع الوصول إليها مع تداولات النصف الأول من الشهر بنجاح التجارى الدولى فى تجاوز ال 60.5 جنيه و الاستقرار أعلاها.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2404 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13310 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4231 نقطة.