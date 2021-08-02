Advertisements

البورصة تستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
ارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية،  بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وتوقغ أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي،  استمرار الأداء الايجابى بالبورصة المصرية على كلا المؤشرات مع تفوق "السبعيني" وانفصاله جزئيا عن "الرئيسي" مرورا بجنى ارباح خلال النصف الثانى من شهر اغسطس بعد تجاوز الرئيسي لمستوى ال 10800 نقطة و قبل تجاوز ال 11100 - 11200 نقطة المتوقع الوصول إليها مع تداولات النصف الأول من الشهر بنجاح التجارى الدولى فى تجاوز ال 60.5 جنيه و الاستقرار أعلاها.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2404 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13310 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4231 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 3835 نقطة.
 

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

"دقائق مجانية".. "التأمينات" تزف بشرى لأصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ نصف ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 19 ساعة

من أجل عيون ميسي.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 14 ساعة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ ساعة و 24 دقيقة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف خطف قناص الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

09:23 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

09:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان