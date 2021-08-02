حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحى، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونشر الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فإن كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحى لنادي الزمالك غير صحيح نهائيا".





وتابع: "لا اللاعب وقع على عقود الانتقال ولا حصل تفاوض مع نادي بيراميدز من الأساس".





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب رمضان صبحى من الرحيل عن صفوف بيراميدز والانتقال لنادى الزمالك.



