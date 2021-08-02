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حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:32 ص
غدير أحمد
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كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحى، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فإن كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحى لنادي الزمالك غير صحيح نهائيا".
وتابع: "لا اللاعب وقع على عقود الانتقال ولا حصل تفاوض مع نادي بيراميدز من الأساس".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اقتراب رمضان صبحى من الرحيل عن صفوف بيراميدز والانتقال لنادى الزمالك.
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