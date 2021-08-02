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عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
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تداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تليجرام امتحان الجيولوجيا، لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم، الذي يوديه الطلاب من الساعة 10 صباحا حتي الواحدة ظهرًا.

وأكد ادمن الغش أن الإجابات التي ينشرها الصحيحة لأن معلم هو الذي يقوم بحل الامتحان.

جدير بالذكر أن اليوم آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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امتحانات الجيولوجيا الثانويه العامه الامتحان

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