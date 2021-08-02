الإمارات تعلن توفر لقاح "ساينوفارم" للفئة العمرية من سن 3 إلى 17 سنة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، توفر لقاح "ساينوفارم" المضاد لكورونا للفئة العمرية من سن 3 إلى 17 سنة بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، تسجيل 2040 إصابة جديدة و6 حالات وفاة، بفيروس كورونا.

وأجرت الصحة الإماراتية، 232544 فحصا للكشف عن الإصابات بالفيروس ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 2040 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة و1988 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.