صديق كريم صبري :" كان نفسي تبقي معانا وتحس أنك تريند

عبر محمد شفيق صديق الفنان الراحل كريم صبري، عن اشتياقه الشديد له عبر حسابه الشخصي علي " فيسبوك"، وذلك بعد طرح شقيقه الفنان رامي صبري أغنية "حالة اكتئاب"، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات " يوتيوب"



وكتب محمد شفيق، منشورًا قال فيه:"كان نفسي تبقي معانا وتحس أنك trend دلوقتي، ونجحت وحلمك بيتحقق.. إحساس فظيع ونجاحك موجود وأنت مش موجود".





وأضاف: "كان نفسي أسمع صوتك النهاردة بالذات، فراقك ساب أثر جوايا كبير جدًا.. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة"، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وتوفي الفنان كريم صبري يوم 11 يوليو الماضي، غرقًا في مياه ترعة المريوطية، وتم تشييع جثمانه من مسجد الشرطة.