تعرف على مواعيد اختبارات القدرات بجامعة المنيا





مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا علي سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov علي شبكه الانترنت.





وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وفرت 3 معامل للحاسب الآلي لتقديم خدمات القدرات للطلاب وذلك يوميًا خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية التربية الرياضية، ودار العلوم داخل الحرم الجامعي، كما خصصت الجامعة قاعات انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين. موضحًا أن اختبارات القدرات تجرى بالكليات المعنية في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، مع العلم بأن اختبارات كلية التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن بدء فرع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة المنيا أعماله في تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، بكليات الفنون الجميلة "فنون، وعمارة"، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.