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شيكو عن تقديمه لأدوار ضيف الشرف :"مش مجاملة"
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:43 ص
أروي حمدي
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قال الفنان شيكو أن مشاركته في الأعمال الفنية كضيف شرف، ليس مجرد مجاملة لأصدقائه بالوسط الفني، ولكن ذلك لقناعته التامة لما يقدمه سواء على شاشة التلفزيون أو السينما، مُضيفًا :"ليس من باب المجاملة،لكن لو المشهد يستاهل أطلع فيه ضيف شرف هعمل كده فورًا".
وأكد شيكو أنه ليس من طبيعته المشاركة في أي عمل كضيف شرف من أجل الظهور فقط، ولكن هناك هدف أسمى وهو ماذا سيقول وما الرسالة من وراء ما يقدمه حتى إذا كان الهدف منها هو مجرد رسم الابتسامة على وجوه جمهوره.
وأوضح: "من خلال ظهوري كضيف شرف في أي فيلم بكون عايز أسيب بصمة وأعلمّ في المشهد والناس تفضل فكراني، أسوة بالعظيم الكوميديان الكبير سمير غانم".
وفي سياق آخر، ينتظر الفنان شيكو حالياً عرض فيلم "الأنس والنمس"، وهو من بطوله بيومي فؤاد، شيكو، محمد هنيدي، شريف دسوقي،ومن إخراج وتأليف شريف عرفة.
وأكد شيكو أنه ليس من طبيعته المشاركة في أي عمل كضيف شرف من أجل الظهور فقط، ولكن هناك هدف أسمى وهو ماذا سيقول وما الرسالة من وراء ما يقدمه حتى إذا كان الهدف منها هو مجرد رسم الابتسامة على وجوه جمهوره.
وأوضح: "من خلال ظهوري كضيف شرف في أي فيلم بكون عايز أسيب بصمة وأعلمّ في المشهد والناس تفضل فكراني، أسوة بالعظيم الكوميديان الكبير سمير غانم".
وفي سياق آخر، ينتظر الفنان شيكو حالياً عرض فيلم "الأنس والنمس"، وهو من بطوله بيومي فؤاد، شيكو، محمد هنيدي، شريف دسوقي،ومن إخراج وتأليف شريف عرفة.
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