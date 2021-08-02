شيكو عن تقديمه لأدوار ضيف الشرف :"مش مجاملة"

قال الفنان شيكو أن مشاركته في الأعمال الفنية كضيف شرف، ليس مجرد مجاملة لأصدقائه بالوسط الفني، ولكن ذلك

لقناعته التامة لما يقدمه سواء على شاشة التلفزيون أو السينما،

مُضيفًا :"ليس من باب المجاملة،لكن لو المشهد يستاهل أطلع فيه ضيف شرف هعمل كده فورًا".