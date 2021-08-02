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أدم يستعد لطرح " رابع فنجان قهوة" قريباً باللهجة المصرية
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:52 ص
آيه عبد العزيز
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يستعد المطرب اللبناني آدم، لطرح أغنيتة الجديدة بعنوان "رابع فنجان قهوة"، باللهجة المصرية، خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .
"رابع فنجان قهوة" من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسني، وتوزيع توما، وإنتاج شركة " كرافت ميديا".
قدم أدم اغاني باللهجة المصرية من قبل مثل: "كله بتاع مصلحته"، و"كل واحد"
"رابع فنجان قهوة" من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسني، وتوزيع توما، وإنتاج شركة " كرافت ميديا".
قدم أدم اغاني باللهجة المصرية من قبل مثل: "كله بتاع مصلحته"، و"كل واحد"
وكانت آخر أعمال آدم، كانت أغنية "في حدا" والتي حققت نسبة مشاهدة عاليه عبر " يوتيوب" بعد طرحها منذ 8 أشهر، وكانت من كلمات وألحان رامي شافعي.
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