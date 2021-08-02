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أدم يستعد لطرح " رابع فنجان قهوة" قريباً باللهجة المصرية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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أدم يستعد لطرح رابع فنجان قهوة قريباً باللهجة المصرية
يستعد المطرب اللبناني آدم، لطرح أغنيتة الجديدة بعنوان "رابع فنجان قهوة"، باللهجة المصرية، خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

"رابع فنجان قهوة" من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسني، وتوزيع توما، وإنتاج شركة " كرافت ميديا".

قدم أدم اغاني باللهجة المصرية من قبل مثل: "كله بتاع مصلحته"، و"كل واحد"

وكانت آخر أعمال آدم، كانت أغنية "في حدا" والتي حققت نسبة مشاهدة عاليه عبر " يوتيوب" بعد طرحها منذ 8 أشهر، وكانت من كلمات وألحان رامي شافعي. 

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