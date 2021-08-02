الرئيس الأفغاني يعزو التدهور الأمني إلى الانسحاب الأميركي "المفاجئ"

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني يعزو التدهور الأمني إلى الانسحاب الأميركي "المفاجئ".

وفي وقت سابق، زار الرئيس الأفغاني أشرف غني قاعدة باغرام الجوية في ولاية بروان، بعد أسبوع من انسحاب القوات الأمريكية بالكامل منها.

وأكدت الرئاسة الأفغانية، في بيان لها، أن غني خلال الزيارة اطلع على الخطط المتعلقة بتأمين وتشغيل وصيانة هذه القاعدة الجوية التي تسلمت القوات الأفغانية إدارتها بالكامل بعد انسحاب قوات حلف الناتو.

وتفقد الرئيس خلال الزيارة مرافق مختلفة في القاعدة، منها المستشفى المزودة بالتكنولوجيات الحديثة، كما دعا إلى تشكيل لجنة لإدارة السجن الواقع في هذه القاعدة.